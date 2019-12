PSG : Riolo dévoile le jour où Paris gagnera la C1

Dans : PSG.

Cette saison sera certainement décisive pour le visage du Paris Saint-Germain à l’avenir.

Si, après de trois ans de Neymar et Mbappé, le club de la capitale ne parvient toujours pas à aller loin en Ligue des Champions, c’est qu’il y a un problème grave au PSG. C’est le constat que fait déjà Daniel Riolo, pour qui les deux superstars de l’équipe ne permettent paradoxalement pas à leur équipe de progresser. Et le consultant de détailler son raisonnement sur RMC, en expliquant que pour le moment, les hommes forts du PSG se nomment Sarabia, Marquinhos ou Di Maria, plus que Neymar et Mbappé.

« Le duo Neymar/Mbappé. Ce n’est pas leur talent qui est en question mais leur implication dans le collectif ! Ce n’est qu’un symbole. Chacun fait ce qu’il veut avec ça, mais c’est sans eux que Paris a battu largement le Real en septembre. Et c’est l’anonyme Sarabia qui a permis au PSG de revenir avec un 2-2 miraculeux de Madrid ! Ce n’est pas avec ce genre de joueur qu’on va loin en LDC entend-t-on ! Ah oui ? Mais Tottenham y est allé avec Lucas que le PSG a mis dehors ! L’Ajax y est allé avec une bande de jeunes sans expérience ! Liverpool a gagné avec Origi et Shaqiri en remplaçants ! Le Barça ne gagne plus la compétition depuis que Xavi et Iniesta ont arrêté et que Busquets vieilli ! La Juve en prenant Ronaldo en héros est tombé face aux gamins de l’Ajax ! Et tous les footix qui découvrent le foot comme des ravis de la crèche vont nous faire croire qu’automatiquement on gagne plus avec Mbappé/Neymar qu’avec d’autres joueurs moins stars ? Non, le PSG gagnera quand ces joueurs au potentiel extraordinaire seront au service d’un jeu collectif ! », a balancé un Daniel Riolo au ton très donneur de leçon comme d’habitude, mais dont les propos permettent aussi de faire comprendre les choix estivaux de Leonardo, qui a préféré faire venir des joueurs importants pour le collectif, plus que des stars supplémentaires.