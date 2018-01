PSG : Riolo cherche des problèmes à Cavani

Dans : PSG, Ligue 1.

Si efficace et en réussite en première partie de saison, Edinson Cavani voit son compteur se bloquer au moment de devenir le seul meilleur réalisateur de l’histoire du PSG.

Une coïncidence probablement quand on connaît la force mentale de l’Uruguayen, qui ne doute jamais, même quand il connaissait des périodes plus délicates à son arrivée à Paris. Résultat, après son match moyen contre Lyon et sa maladresse face à Guingamp, Daniel Riolo se pose des questions. Le consultant de RMC avoue sans problème que l’ancien napolitain n’est pas au niveau attendu en ce moment, et se demande quelle en est la raison.

« Cavani ? Je ne suis pas inquiet, je constate simplement qu’il est complètement à la rue ! Est-ce un problème avec son état physique ? A-t-il eu des problèmes à son retour ? Je ne sais pas… Mais il ne va pas bien du tout ! Cette méforme va bien au-delà de cette histoire de pénalty avec Neymar », a assuré Daniel Riolo, persuadé qu’il y a autre chose que la simple brimade avec le Brésilien, surtout que les deux joueurs ne sont pas, contrairement à la première fois, chamaillés pour tirer le fameux pénalty face à Dijon.