PSG : Riolo calme franchement la joie des supporters du PSG

Même si le Paris Saint-Germain réussit une première partie idéale dans la Ligue des champions, le PSG ayant pris neuf point sur neuf avec douze buts marqués et zéro encaissé, Daniel Riolo n'est pas d'un enthousiasme débordant après la victoire face à Anderlecht. Pour le journaliste de RMC, il y a quand même des choses à revoir dans ce Paris Saint-Germain, sous peine d'une nouvelle grosse désillusion au printemps prochain.

« Ok le PSG gagne facile. Ok la marge est énorme, mais en jouant avec sérieux, on a le sentiment que Paris pourrait en mettre 6, 7! Pourquoi gâcher autant par des excès d’individualisme? Cavani va peut-être en avoir marre de jouer avec des solistes, non? Il y a une obsession générale à donner le ballon à Neymar. Tout est trop exagéré. Mbappé est génial, on en doute pas, mais combien de fois aura-t-il donner des ballons propres à d’autres? Le seul à qui il donne sans sourciller, c’est Neymar! Combien de temps avant de voir un PSG simple, collectif? Pour l’instant, on voit des numéros de fantaisistes plein de talent. Il reste du temps avant les matchs importants. Il reste du temps pour trouver un collectif. Mais c’est pas en L1 que le PSG va progresser alors autant se préparer dans les matchs de LDC. Même contre Anderlecht, une équipe qui n’a jamais fermé le jeu. Au final, ça fait 4/0. C’est bien, c’est beaucoup. Je ne comprends pas réellement ce que veut faire Emery de cette équipe, mais je suppose qu’il faut prendre les matchs les uns derrières les autres non? », s’interroge, avec ironie, Daniel Riolo, prudent concernant la valeur sur le long terme de ce PSG en Europe.