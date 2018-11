PSG : Riolo balance sévère sur Stéphane Guy, « l’anti-Qatar absolu » !

Dans : PSG, Ligue 1.

Dimanche soir en clôture de la 13e journée, la supériorité du Paris Saint-Germain face à Monaco a sauté aux yeux.

Mais les téléspectateurs ayant suivi la rencontre sur Canal Plus ont également remarqué les commentaires de Stéphane Guy, lequel a régulièrement fait allusion aux polémiques en cours au PSG. Le journaliste de Canal Plus a par exemple balancé quelques pics aux Parisiens au sujet des primes d’éthique, et cela a bien du mal à passer chez Daniel Riolo. D’ailleurs sur RMC Sport, le polémiste de l’After Foot ne s’est pas gêné pour balancer sur Stéphane Guy, qu’il considère comme un « anti-Qatar absolu par conviction et par idéologie ». Rien que ça…

« Si la France du foot ne veut plus du PSG et du blé qu’il y a dedans, qu’elle le dise… J’entends le commentateur n°1 de la chaîne qui a les droits de la Ligue 1 (Stéphane Guy), qui reprend toutes les accusations prouvées ou pas prouvées… On sait qu’il est anti-Qatar absolu par conviction et par idéologie en plus. Il n’y a pas d’objectivité chez lui, ne vous inquiétez pas il aura moyen de répondre à ce que je dis. Certains pensent qu’on (RMC) fait partie d’un complot pour défendre le Qatar ! Ces gens détestent l’argent et tout ce que cela symbolise. Et bien tuons le foot et regardons les matches à l’étranger avec ces clubs absolument “sains” économiquement… où il n’y a pas de primes d’éthique, pas de fraude fiscale avec des joueurs qui sont des personnes absolument fantastiques qui n’ont eu de problèmes avec personne… » a lâché un Daniel Riolo très agacé. Maintenant, on attend avec impatience la réponse du commentateur de Canal Plus.