PSG ‍: Riolo accuse Luis Enrique de trahir Mbappé

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs mois, Luis Enrique a installé Kylian Mbappé à la pointe de son attaque et l’entraîneur du PSG ne semble pas enclin à repositionner sa star sur le côté gauche.

Ce repositionnement de Kylian Mbappé déplait à de nombreux observateurs ainsi qu’au principal intéressé, si l’on en croit les propos tenus il y a quelques jours par Daniel Riolo. Sans dire que sa volonté de quitter le PSG était directement liée à son poste, le journaliste avait indiqué que le positionnement réservé par Luis Enrique à l’ancien attaquant de l’AS Monaco ne l’incitait pas du tout à prolonger et à rester à Paris. Moins épanoui dans l’axe que sur un côté, Kylian Mbappé doit ce nouveau positionnement à l’équilibre de l’équipe selon Luis Enrique, qui veut que ses ailiers défendent suffisamment pour ne pas créer de trou dans l’équipe lorsque celle-ci n’a pas le ballon. Mais est-ce moins grave d’avoir un avant-centre qui ne défend pas du tout ? C’est sur ce point que Daniel Riolo a souligné l’incohérence à ses yeux de Luis Enrique dans l’After Foot sur RMC. Pour rappel, le journaliste a horreur de voir Kylian Mbappé dans l’axe et milite activement depuis de longues semaines pour le revoir en tant qu’ailier.

« Ce que je n’arrête pas d’entendre, c’est qu’il ne joue plus à gauche car ça déséquilibre l’équipe et il ne défend pas. Mais c’est une énorme et une vaste connerie de dire ça. Déjà, on ne s’est pas aperçu du jour au lendemain que Mbappé ne défendait pas. Deuxième point, je rappelle qu’il y a des matchs contre Dortmund ou Milan en Ligue des Champions où il a joué à gauche et il n’y avait déséquilibre, ça marchait très bien. Il créer tellement de déséquilibre offensivement quand il joue à gauche, bien plus que lorsqu’il joue en neuf, que la balance est positive. La dernière explication sidérante, c’est de dire que c’est moins grave de ne pas défendre quand on joue en pointe. Dans quelle équipe, à l’Inter, à Liverpool, à Manchester City ou au Bayern, il y a des attaquants de pointe qui ne défendent pas et ce serait un déséquilibre moins grave ? Comment cette idée a pu arriver dans la tête des gens ? Il faut voir le travail que font Kane ou Lewandowski dans une équipe, le travail que Haaland fait en neuf avec City… » a lancé Daniel Riolo, qui espère revoir Kylian Mbappé sur le côté avant la fin de la saison. Ce sera sans doute le cas en Equipe de France mais avec le PSG, il y a fort à parier en revanche que Luis Enrique va s’obstiner jusqu’au bout avec la star de Bondy dans l’axe.