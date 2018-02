PSG : Révélations, Paris s'est vraiment fait voler à Madrid

Dans : PSG, Ligue des Champions, Liga.

Décidément, les Parisiens vont avoir du mal à digérer leur défaite face au Real Madrid, et ce même plus de 24 heures après les faits. Nasser Al-Khelaïfi en tête, le PSG avait contesté plusieurs décisions arbitrales, mais une image arrivée d’Espagne donne encore plus de grain à moudre au moulin parisien. En effet, avant la légère faute de Lo Celso et l’écroulement de Kroos pour obtenir le pénalty de l’égalisation, l’Allemand était tout simplement en position assez nette de hors-jeu sur la passe de Marcelo.

Celui-ci n’a pas été vu, par le même arbitre de touche qui a empêché Mbapé de filer au but, pour un hors-jeu alors inexistant. De quoi agacer au plus haut point les suiveurs parisiens, pour qui le match aurait été certainement très différent si Paris avait conservé encore plus longtemps son avantage au score.