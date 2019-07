PSG : Réunion de 3h et accueil glacial, Neymar est à Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar Jr n'a pas fait faux bond au Paris Saint-Germain ce lundi, même si la star brésilienne était attendue il y a une semaine. Cela a évidemment calmé ceux qui prétendaient que l'attaquant allait partir encore plus au clash en ne venant pas au Camp des Loges ce 15 juillet. Pour l'instant du côté du PSG c'est le silence absolu, mais du côté du Mundo Deportivo, média roulant pour le FC Barcelone, on a déjà quelques confidences sur le déroulement des opérations depuis que Neymar est discrètement arrivé vers 9h au Camp des Loges. Et le média catalan d'en dire un peu plus.

« La réunion entre Neymar et les dirigeants du PSG s'est achevée après trois heures (...) Selon des sources parisiennes, cette réunion aurait été glaciale suite à la « bombe » lancée par Neymar avant de s'envoler pour la France (...) Neymar n'a pas passé les tests médicaux et physiques, ni participé à la séance d'entraînement avec ses coéquipiers sous les ordres de Thomas Tuchel (...) Pour l’instant, ce qui est certain, c’est que Neymar ne participera pas au premier match amical de la pré-saison avec le PSG, prévu ce mardi contre Dresde », explique le journaliste du Mundo Deportivo au sujet du retour à Paris de Neymar.