PSG : Retenu par Neymar, Matuidi est parti en larmes

Dans : PSG, Ligue 1.

Relégué sur le banc des remplaçants, Blaise Matuidi avait décidé de quitter le Paris Saint-Germain pour la Juventus Turin l’été dernier. Sans doute la décision la plus difficile de sa carrière.

Conscient que l’évolution d’Adrien Rabiot lui barrait la route, l’infatigable milieu de terrain avait également des raisons de rester. L’ancien Stéphanois était particulièrement attaché au club de la capitale et à ses coéquipiers parisiens qui ont tout fait pour le retenir. Même les recrues estivales Neymar et Daniel Alves, qui venaient d’arriver, souhaitaient le conserver.

« Neymar était déjà là quand j’ai pris la décision de partir. Sans entrer dans les détails, j’ai eu une discussion avec lui. J’ai beaucoup parlé avec Daniel Alves aussi, avec Thiago Motta… Bref, ils voulaient tous que je reste, a confié Matuidi à L’Equipe Magazine. Parce que, au-delà de mes qualités, j’ai passé six ans à Paris et je connais parfaitement ce club. Mais mon choix était fait. J’aurais été frustré, à la fin de ma carrière, de ne pas tenter l’expérience de jouer à l’étranger. Et quelle expérience, elle est magnifique ! Jouer à la Juventus, ça n’est pas donné à tout le monde. »

« C’était trop d’émotion »

Pas de regret donc, même si quitter Paris n’était pas simple. « Un moment très difficile. Quand tu passes autant de temps dans ton club de cœur. Pour moi, c’était un rêve de jouer au PSG et je l’ai réalisé. J’ai passé de super moments à Paris, a raconté l’international tricolore. J’y ai connu des amis qui sont devenus comme des frères : Marco Verratti, Thiago Silva ou même Julian Draxler, que je n’ai pourtant pas croisé longtemps. (…) J’ai pleuré quand je suis parti. C’était trop d’émotion de se dire que tout était fini. » Qui sait ? Matuidi aura peut-être l’occasion de croiser le PSG sur la scène européenne.