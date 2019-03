PSG : Renouveler l’effectif, le futur patron du mercato dit non

Dans : PSG, Mercato.

Après le nouveau fiasco en Ligue des Champions, on pouvait s’attendre à de nombreux changements au Paris Saint-Germain. Finalement, il n’y en aura pas tant que ça.

Nasser Al-Khelaïfi, Antero Henrique, Thomas Tuchel… Aucun d’entre eux n’est pour le moment menacé. Quant à l’effectif, là non plus, il ne faut pas s’attendre à une révolution. Si certains observateurs réclament un énorme coup de balai pour lancer un nouveau cycle, ce n’est apparemment pas la tendance évoquée au Camp des Loges. La direction a évidemment commencé à dessiner les contours du groupe pour la saison prochaine.

Et d’après Paris United, « aucune refonte » n’est prévue dans les mois à venir. Le coach allemand souhaite toujours s’appuyer sur ses cadres, à commencer par Thiago Silva et Angel Di Maria qu’il tient à conserver. Sans compter Daniel Alves qui négocie actuellement une prolongation de contrat. A priori, Tuchel devrait obtenir gain de cause, lui qui discute également d’un nouveau bail d’entraîneur aux pouvoirs élargis, notamment sur le marché des transferts.