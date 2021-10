PSG : Recalé par un Bleu, Leonardo lâche l’affaire

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Séduit par le profil de Theo Hernandez au Milan AC, Leonardo est resté à l’affût pendant plusieurs mois. Mais plus le temps passe et plus le latéral gauche se rapproche d’une prolongation chez les Rossoneri. Ce qui explique peut-être la déclaration du directeur sportif du Paris Saint-Germain.

Sauf rebondissement, le Paris Saint-Germain ne réussira pas le gros coup Theo Hernandez. On peut penser que le club de la capitale avait largement les moyens financiers pour cette opération. Mais l’aspect économique n’est apparemment pas essentiel sur ce dossier. En effet, le latéral gauche fait preuve d’un réel attachement au Milan AC, le club qui l’a relancé alors que sa carrière stagnait en Espagne. C’est pourquoi malgré le pressing du vice-champion de France, le Milanais également convoité par Manchester City a donné la priorité aux Rossoneri qui souhaitent le prolonger.

Theo Hernandez sera récompensé

L’opération pourrait aboutir à un accord assez rapidement dans la mesure où les discussions avancent bien, révèle le média italien Calciomercato. Les deux parties seraient confiantes en vue d’un nouveau bail jusqu’en 2026, soit deux années supplémentaires par rapport à l’actuel contrat de Theo Hernandez. Il reste tout de même un effort à consentir pour le Milan AC. Rémunéré à hauteur de 1,5 million d’euros par an hors bonus, le Français mérite une nette revalorisation que ses dirigeants sont prêts à lui offrir. Mais pour le moment, l’offre salariale à 3 millions d’euros plus bonus n’est pas jugée suffisante.

Et le prétendant au titre en Serie A devra au moins grimper jusqu’aux 4 millions d’euros plus bonus, estiment nos confrères transalpins. Rien d’insurmontable a priori, sachant que le Milan AC a prévu un nouvel échange avec l’agent de Theo Hernandez dans les prochains jours. Autant dire que les jeux sont quasiment faits pour Leonardo, qui a démenti un intérêt pour le natif de Marseille. « Des joueurs contactés pour le mercato ? Non, on n'a contacté aucun joueur en ce moment. Rien avec Kessié ni avec Theo Hernandez », a répondu le directeur sportif du PSG vendredi, histoire de tourner la page.