Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Après Kylian Mbappé, qui a lancé un appel aux supporters du PSG, c'est Unai Emery qui mardi soir a demandé également à ces derniers de se motiver et de croire à un exploit possible contre le Real Madrid en cerise sur le gâteau après deux victoires contre l'OM. Pour Thierry Marchand, ces propos de l'attaquant français et de l'entraîneur du Paris Saint-Germain cachent probablement une grosse peur, et le journaliste de L'Equipe et de France-Football estime qu'il y a un autre bug dans cette communication extérieure. Et Thierry Marchand de s'expliquer.

« Je me demande comment Mbappé peut lancer un appel pour l’ambiance. Quand vous connaissez le Parc des Princes, son acoustique, la passion des supporters parisiens, comment pouvez vous douter une seconde que ce stade ne sera pas un brasier pour un match ? (...) Ces propos traduisent de la fébrilité, de la trouille (...) Mais franchement, je pense que le PSG déclenche les hostilités un peu tôt. S’ils commencent déjà une opération remontada, et je n’aime pas trop le terme car un écart de deux buts c’est une petite remontada, à trois semaines du match alors ils vont arriver épuisés à J-1 », prévient le journaliste