PSG ‍: Randal Kolo Muani a atterri à Turin

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Randal Kolo Muani à la Juventus, l’officialisation est imminente. Et pour cause, l’attaquant du Paris Saint-Germain a atterri ce mercredi soir à Turin, photos et vidéos de la presse italienne à l’appui. Pour rappel, le PSG et la Juve ont trouvé mardi soir un accord total pour le prêt de six mois sans option d’achat de l’international français avec une prise en charge intégral du salaire par le club turinois. La visite médicale et l’officialisation du deal devraient intervenir dans la journée de jeudi.