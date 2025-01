Kolo Muani vendu 90 millions d'euros, le plan secret du PSG

Dans : PSG.

L’accord est tombé dans la soirée de mardi entre le PSG, la Juventus Turin et Randal Kolo Muani pour le prêt sec de l’international français pour six mois. Une formule qui a surpris, mais le Qatar a une idée derrière la tête.

Très convoité durant ce mercato hivernal, Randal Kolo Muani va poursuivre sa carrière en Italie. A mois d’un nouveau rebondissement, qui paraît toutefois improbable à ce stade, l’international français est attendu à la Juventus Turin dans les heures à venir afin de s’engager pour un prêt sec de six mois. La Vieille Dame ne disposera pas d’une option d’achat pour faire signer définitivement l’ex-buteur de Francfort à la fin de la saison, ce qui peut surprendre quand on sait que depuis le début des négociations, le PSG privilégiait les discussions avec des clubs qui voulaient recruter « Kolo » par le biais d’un transfert ou d’un prêt avec obligation d’achat.

Les dirigeants parisiens ont changé d’avis, mais ils n’ont pas agi par hasard comme le révèle L’Equipe dans son édition du jour. Le quotidien national révèle que Luis Campos est « convaincu » de la capacité de Randal Kolo Muani à s’imposer dans un club de très haut niveau, loin du PSG où le style de jeu prôné par Luis Enrique ne lui correspond pas. Par conséquent, l’idée du club de la capitale a été d’envoyer son attaquant dans un club avec lequel les relations sont excellentes afin que ce dernier retrouve du rythme, des sensations… et de la valeur.

Un carton à la Juve et une grosse vente l'été prochain ?

Car le Paris SG a bien conscience que si Kolo Muani brille à la Juventus Turin et empile les buts pendant six mois, alors les gros clubs européens vont se bousculer l’été prochain pour le recruter. Et ce n’est pas avec la Juve mais bien avec le PSG qu’il faudra négocier. L’objectif est donc de voir l’ancien Nantais briller en Italie afin d’espérer une très grosse vente l’été prochain, pourquoi pas aux alentours des 90 millions d’euros investis il y a un an et demi. Sans compter que pendant son prêt à la Juve, le Paris Saint-Germain économise plus de 4 millions d’euros de salaire, une somme non négligeable qui va soulager les finances du club au moment où Khvicha Kvaratskhelia va s’engager dans la capitale avec un salaire au moins aussi imposant que celui de Randal Kolo Muani.