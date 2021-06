PSG : Ramos et Varane, l’incroyable coup d’Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Nasser Al-Khelaïfi avait promis un marché des transferts explosif cet été. Le président qatari du PSG est en train de tenir parole.

Il a déjà bouclé deux opérations de grande envergure chez des joueurs libres, avec les venues de Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum. Le transfert d’Achraf Hakimi est en très bonne voie maintenant que le Paris SG est tout seul sur le coup, Chelsea n’ayant pas tenu dans cette surenchère spectaculaire qui risque de se terminer autour des 70 ME. En plus de cela, pour compléter sa défense, le président du Paris SG discute avec Sergio Ramos. Et plutôt bien puisque le défenseur central légendaire du Real Madrid est persuadé de rejoindre le club français dans les prochains jours. Il l’a d’ailleurs annoncé à certains de ses anciens coéquipiers. Mais ce ne serait pas tout. Nasser Al-Khelaïfi envisage en effet d’aller aussi chercher Raphaël Varane, qui a prévenu son club qu’il voulait changer d’air à un an de la fin de son contrat.

Le journaliste turc Ekrem Konur, spécialisé dans le mercato européen, avait annoncé il y a longtemps déjà la volonté du défenseur français de quitter la Maison Blanche, révélant que des discussions pour une prolongation de trois ans initiées par Florentino Pérez en personne, avaient échoué. Si Manchester United tient toujours la corde, le PSG est considéré comme un très sérieux prétendants, et a eu un entretien avec le représentant de Raphaël Varane. Et ce ne serait pas fromage ou dessert. Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à considérer les venues de Sergio Ramos et de Raphaël Varane dès cet été, même si un seul des deux est libre. De quoi faire parler dans le vestiaire parisien, qui se demandait déjà si la venue de l’Espagnol n’allait pas chambouler l’équilibre et les titulaires habituels à ce poste. Imaginez alors avec la charnière centrale entière du Real Madrid qui débarquerait cet été.