PSG : Ramener Neymar dans son club, ce Parisien en rêve

Dans : PSG.

L'avenir de Neymar à court terme se trouve au PSG. Sur le long terme, difficile à dire. Leandro Paredes tente donc sa chance avec une pointe d'humour.

En Argentine, et plus particulièrement à Buenos Aires, on est Boca ou River. Impossible de changer ou d’envisager un retour au pays dans un autre club pour ceux qui sont estampillés d’un des deux géants du football argentin. C’est le cas de Leandro Paredes, qui a fait ses grands débuts sous le maillot de Boca Juniors, et envisage déjà d’y retourner à la fin de sa carrière européenne. Mais pour le moment, le milieu de terrain parcourt le Vieux Continent, de l’Italie à la Roma, à Saint-Pétersbourg puis désormais à Paris. Après des débuts très difficiles, Paredes a marqué des points auprès de Thomas Tuchel, qui lui donne du temps de jeu à Paris. Mais Paredes est certain de revenir un jour à Boca, et quand il le fera, ce sera avec Neymar dans ses bagages, enfin il en rêve.

« J’ai encore des grands objectifs, comme celui de gagner la Ligue des Champions, et gagner un titre majeur avec l’Argentine. Et la dernière étape, ce sera un retour à Boca Juniors. Si je devais ramener un joueur du PSG, c’est Neymar bien évidemment. Mais il ne me parle pas trop de Boca (rires). C’est plus le cas de Cavani, ou de Ander Herrera, qui suivent le club de près, comme des fans », a assuré sur la chaine Youtube de Giaco celui qui est désormais un titulaire en équipe nationale argentine, et peut remercier le PSG de lui avoir donné du temps de jeu et de l’exposition pour réaliser cela. En attendant, la venue de Neymar à Boca Juniors, malgré tout le prestige du club argentin, ne sera probablement pas à l’ordre du jour avant bien longtemps.