PSG : Le joueur à ne pas vendre à Paris, c'est Paredes

Débarqué au Paris Saint-Germain en janvier 2019 dans le cadre d’un transfert de 40 millions d’euros, Leandro Paredes a mis du temps à s’imposer. Mais la pandémie de coronavirus a clairement freiné sa montée en puissance…

Avant la suspension de toutes les compétitions européennes, Leandro Paredes avait réussi à gagner une place de titulaire dans l’esprit de Thomas Tuchel. Très bon face à l’OL en Coupe de France (5-1) puis contre Dortmund en Ligue des Champions (2-0), juste avant la pandémie de Covid-19, l'international argentin voyait enfin le bout du tunnel à Paris. Mais vu que la L1 a été stoppée net, le joueur de 25 ans va probablement devoir repartir de zéro à la reprise. À Paris ou ailleurs ? La question mérite d’être posée puisque Sky Italia a récemment expliqué le PSG envisage de proposer un échange entre Paredes et Miralem Pjanic à la Juventus lors du prochain mercato. Ce qui serait une grossière erreur selon Gabriel Calderón.

« Je pense que Paredes est un grand joueur. Nous attendons toujours un peu plus de lui et je crois que jusqu’à présent il n’a pas réussi à exprimer toutes ses qualités. J’espère que l’année prochaine, il pourra démontrer de quoi il est fait au PSG. Sa performance dépend également de la confiance que l’entraîneur a en lui », a expliqué l’ancien milieu offensif de Paris sur Radio Musica Television. Mais que Gabi se rassure, le milieu défensif, lui, n’a pas du tout l’intention de quitter le PSG cet été. Selon Foot Mercato, Paredes a expliqué à ses dirigeants qu’il veut rester à Paris pour s’y imposer. Pas forcément une bonne nouvelle pour Leonardo, qui pensait céder Paredes pour recruter un milieu de terrain plus à sa convenance…