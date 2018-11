PSG : Rabiot va partir, mais Paris a un plan anti-Barça

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Plus les semaines passent et plus Adrien Rabiot se dirige vers la sortie au Paris Saint-Germain.

La presse catalane ne s’y trompe pas et situe le milieu de terrain de plus en plus proche du FC Barcelone. Il faut dire que l’international tricolore ne s’entend toujours pas avec le club francilien alors que son contrat expire en juin prochain. Malgré la détermination de son président Nasser Al-Khelaïfi sur ce dossier, le PSG commence sérieusement à envisager le départ de Rabiot dès cet hiver, mais surtout pas au Barça !

Ce n’est un secret pour personne, les relations entre les deux formations sont tendues depuis quelques années. Les tentatives du club espagnol pour plusieurs Parisiens dont Marco Verratti, puis l’épisode Neymar en 2017 en sont responsables. Du coup, Sport croit savoir que Paris souhaite vendre Rabiot pour seulement 10 millions d’euros à n’importe quel club, tant qu’il ne s’agit pas du Barça. A ce prix, des admirateurs comme la Juventus Turin ou Liverpool se jetteront sur l’occasion. Reste à savoir quelle sera la décision du joueur qui aura évidemment son mot à dire.