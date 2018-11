PSG : Rabiot tricard au PSG ? Dave Appadoo dénonce un motif pas très discret

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Sauf surprise, c'est Julian Draxler qui débutera contre Naples ce mardi soir en Italie, Thomas Tuchel ayant choisi de titulariser l'international allemand plutôt qu'Adrien Rabiot pour une rencontre probablement décisive en Ligue des champions. A l'heure où le futur du milieu de terrain français s'inscrit au conditionnel au PSG, Dave Appadoo se demande si la décision de l'entraîneur du Paris SG n'est pas dictée par un choix autre que purement sportif.

Pour le journaliste de France-Football, la vérité est ailleurs. « Moi j’entends bien que Draxler a fait deux bons matches contre l’OM et Lille, mais à un moment on ne peut pas transposer ce que fait le PSG en Ligue 1 et se dire que ce sont des bons indicateurs pour la coupe d’Europe. Naples et Liverpool ont posé des problèmes qui n’ont rien à voir avec ce qu’ont pu faire Lille et Marseille. Très bien, il a gratté des ballons, mais les Lillois ne sont pas au niveau de ce qu’on attendait et pas au niveau de Naples. Tout ce qu’a fait Draxler c’est dans un contexte pas comparable. Au niveau européen, et dans des matches à haute intensité, j’ai vu et je sais que Rabiot peut répondre. Contre le Real Madrid, il a été très bon, et quand va s’élever ça va manquer à Darxler. Là, c’est un match couperet à Naples, et je pense que Rabiot paie autre chose et peut-être que c’est mérité », a lancé Dave Appadoo, qui n'est pas loin de penser que le refus d'Adrien Rabiot de prolonger au Paris Saint-Germain justifie cette décision de Thomas Tuchel.