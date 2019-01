PSG : Rabiot reçoit déjà un avertissement des supporters du Barça

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Tôt ou tard, Adrien Rabiot va quitter le Paris Saint-Germain et sauf énorme surprise le milieu de terrain français va rejoindre le FC Barcelone. En Catalogne, si l'on se réjouit de voir le Barça piquer gratuitement un joueur du PSG, on sait également qu'Adrien Rabiot a un caractère assez spécial, son refus d'être suppléant avec l'équipe de France lors du Mondial 2018 ayant démontré que le joueur était capable de prendre des décisions radicales et de les assumer, même si elles sont mauvaises.

Mais ce dimanche, dans les colonnes de L'Equipe, le représentant d'une puissante association de supporters du FC Barcelone tient à prévenir Adrien Rabiot que jouer sous le maillot du Barça impose des règles qu'il ne devra pas outrepasser sous peine de gros soucis. « C'est bien d'avoir du caractère, mais il devra intégrer la philosophie et les valeurs du Barça. Il devra comprendre ce que cela signifie de jouer dans ce club, se rendre compte de la qualité des joueurs qu'il aura à ses côtés dans le vestiaire et respecter l'entraîneur », prévient Albert Yarza, président d’un groupe de supporters du virage nord du Camp Nou. Personne n'est plus grand que le Barça, le message est passé.