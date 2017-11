PSG : Rabiot exige un joueur de plus pour prolonger au PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Depuis des mois, la prolongation de contrat d'Adrien Rabiot au Paris Saint-Germain est un sujet qui revient dans les conversations, le milieu de terrain international tricolore semblant traîner les pieds tant qu'il n'aura pas de certitude concernant le recrutement du PSG en milieu de terrain. Répondant ce dimanche sur Téléfoot, Adrien Rabiot a été très clair sur ce dossier, histoire de mettre clairement les choses au point, confirmant implicitement qu'il ne souhaitait pas rester très longtemps dans un rôle qu'il n'apprécie pas.

« Ma prolongation ? On en est nulle part. Pour l’instant, il n’y a pas eu de discussion. Il n’y a rien de commencé. Le club n’a pas discuté avec nous de ces choses-là. Tout ce qu’on peut lire dans la presse à ce sujet, c’est faux. Il n’y a eu aucune discussion pour le moment pour prolonger, a précisé Adrien Rabiot, qui estime que le PSG doit recruter un milieu de terrain avant qu'il fasse son choix. On le sait, je suis plus à l’aise en 8 qu’en 6 mais pour le bien de l’équipe, je le fais. Je pense qu’il faut un milieu de plus, un vrai numéro 6 de métier. Le club travaille dessus mais c’est important d’acheter un numéro 6. »