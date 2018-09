PSG : Rabiot et le poste de n°6, la sortie radicale de Tuchel

Dans : PSG, Mercato, Ligue des Champions.

Mardi, le PSG disputera le premier gros choc de sa saison face aux Reds de Liverpool en Ligue des Champions.

Une rencontre qui inquiète plusieurs consultants, pour qui l’armada offensive de l’équipe anglaise pourrait bien faire mal au PSG. D’autant que le club de la capitale ne s’est pas renforcé au poste de milieu défensif durant le mercato, malgré le souhait affiché par Thomas Tuchel de recruter dans ce secteur de jeu. Dans les colonnes de L’Equipe, l’entraîneur allemand a d’ailleurs confié qu’il redoutait que cette erreur coûte cher au Paris Saint-Germain.

« Si l’absence d’un milieu peut faire la différence en Ligue des Champions ? Bien-sûr. L’impact physique d’un numéro six, c’est ce qui me préoccupe. Rabiot peut tenir ce rôle, mais c’est un joueur qui a un esprit tourné vers l’offensive et qui aime prendre des risques. Je l’aime beaucoup, mais je ne suis pas sûr que son profil soit celui d’un numéro six. Cela ne concerne pas son talent : il pourrait le faire, sans aucun doute. Mais il ne suffit pas d’avoir les capacités physiques ou techniques d’un numéro six, il faut aussi penser comme un numéro six. Il apprend, il sait que je lui fais complètement confiance » a confié Thomas Tuchel, qui fait clairement passer un message à ses dirigeants dans les médias depuis une semaine avec cette boulette du mercato. Espérons pour le PSG qu’elle n’ait pas de conséquences immédiates…