PSG : Rabiot à l’affût d’une prolongation, sa mère pique une colère !

Dans : PSG, Mercato.

En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot n’a toujours rien signé pour son avenir.

Même si le milieu de terrain est annoncé proche de la Juventus Turin, tout reste encore possible. Y compris une prolongation au club francilien. A en croire Soccer Link, le nouveau directeur sportif Leonardo aurait récemment rencontré le clan du joueur afin de trouver un accord. Une rumeur qui provoque la colère de Véronique Rabiot, catégorique sur le sujet.

« Je veux apporter un démenti formel, a réagi la mère et agent du Parisien pour RTL. Je lis absolument n’importe quoi. Qu’Adrien avait un rendez-vous avec Leonardo qu’il n’a pas honoré. Ou bien que j’ai reçu une offre de prolongation de la part de Leonardo que j’aurais refusée pour faire monter les enchères. C’est absolument faux. Il n’y a pas la moindre discussion entre Leonardo et moi. »

Rabiot ne prolongera pas

« Je l’ai eu une fois au téléphone depuis son retour et nous nous sommes salués par courtoisie. C’est une personne intelligente. Il n’y a pas eu d’offre et il n’y en aura pas. Il n’y a même pas eu de prise de température, a-t-elle assuré. La Juve ? Vous savez, dans le foot, nous sommes très superstitieux. Mieux vaut en dire le moins possible tant que rien n’est fait. » Il n’empêche que le média à l’origine de cette information confirme sa version, et traite Véronique Rabiot de menteuse…