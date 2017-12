PSG : Qui est le tireur de penalty ? Un joueur vend la mèche

Dans : PSG, Ligue 1.

A chaque penalty obtenu par le Paris Saint-Germain, le souvenir de l’altercation entre Neymar et Edinson Cavani refait surface.

La polémique est presque inévitable puisque l’entraîneur Unai Emery, qui s’est entretenu avec ses deux attaquants pour régler le problème, refuse de dévoiler sa hiérarchie. Va-t-on assister à une alternance tout au long de la saison ? Le match remporté face à Troyes (2-0) le laisse penser, l’ancien Barcelonais, tireur des deux précédents penalties, ayant laissé l’Uruguayen tenter sa chance mercredi. Mais à en croire Thomas Meunier, il s’agissait d’une faveur de la part de Neymar, le tireur numéro 1.

« C’est des conneries ça. C’est d’une débilité de faire des histoires là-dessus ! Le message était très clair vis-à-vis du staff et de l’équipe. Il y avait un ordre (des tireurs) et c’est comme ça que ça se passe. Hier (mercredi, contre Troyes), je pense que c’était Ney qui devait le tirer, a confié le latéral droit à RMC. Il a choisi de donner le ballon à Cavani. La faute était sur lui (sur Cavani). Ça me semblait correct et très fair-play de la part de Neymar. Pour moi, ils s’arrangeront comme ça. » D’autant que Cavani reste sur deux échecs dans cet exercice.