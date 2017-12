PSG : Quand le patron du PSG a une requête, Emery s’exécute...

Dans : PSG, Ligue 1.

Avec 1563 minutes de jeu au compteur depuis le début de la saison, Dani Alves enchaîne les matchs malgré la concurrence de Thomas Meunier au Paris Saint-Germain.

Réclamé par beaucoup d’observateurs et de supporters, l’international belge passe la majorité de son temps à ronger son frein sur le banc des remplaçants. Il faut dire qu’Unai Emery peut difficilement s’opposer à l’international brésilien. D’autant que ce dernier n’hésite pas à lui faire savoir « qu’il a besoin d’enchaîner les matchs » pour garder le rythme à en croire les informations de RMC Sport.

En effet, la radio révèle que l’ancien défenseur de la Juventus Turin a indiqué à son entraîneur qu’il serait gentil de lui faire jouer tous les matchs afin qu’il puisse garder son rythme et maintenir son niveau de performance. Une consigne suivie à la lettre par le coach basque… Au vu de la prestation de Dani Alves à Munich, difficile de savoir avec exactitude si ce plan était le bon. D’autant que Thomas Meunier a rarement été décevant lorsqu’il est sorti du banc. Par ailleurs, RMC précise que « l’entente entre le Belge et le Brésilien est bonne » mais que le moral de l’ancien joueur de Bruges n’est « pas au beau fixe » depuis plusieurs semaines. Un problème de plus à gérer pour Unai Emery…