PSG : Paul Pogba ne peut qu’atterrir à Paris

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Dans la dernière année de son bail à Manchester United, Paul Pogba se dirige vers la sortie. Le manager intérimaire et futur consultant Ralf Rangnick pourrait écarter une prolongation du milieu français, dont l’agent Mino Raiola aura sûrement pour objectif de lui décrocher un dernier gros contrat… au Paris Saint-Germain ?

A peine installé à Manchester United, Ralf Rangnick a annoncé la couleur. Pour le manager intérimaire, qui deviendra consultant pour la direction au terme de la saison, mieux vaut éviter de retenir un joueur avec des envies d’ailleurs. C’est pourquoi le technicien a fait savoir qu’il ne tenterait pas de convaincre le milieu de prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Autant dire que le Français de 28 ans se rapproche encore un peu plus de la sortie.

Une tendance confirmée par La Gazzetta dello Sport qui constate qu’en l’absence de Paul Pogba pour cause de blessure, Ralf Rangnick a la possibilité de tester son équipe. Et de juger si les Red Devils ont vraiment besoin de lui. Puis le journal aux pages roses fait le point sur les pistes qui s’offriront à l’international tricolore. Mais contrairement à ce que Mino Raiola laisse entendre, les possibilités ne seront pas si nombreuses. Elles pourraient même être rares si l’on exclut une éventuelle prolongation à Manchester United.

Pogba pourrait tout perdre

En effet, l’agent de Paul Pogba espère lui trouver un dernier gros contrat, avec un salaire annuel apparemment supérieur aux 20 millions d’euros proposés par les Mancuniens. Pour nos confrères, il est évident que la Juventus Turin ne s’alignera pas sur ce genre de montant. Et dans la mesure où son profil ne fait pas l’unanimité à Madrid, le Real ne devrait pas non plus surenchérir. Alors qui pour remplir les poches de Paul Pogba et de Mino Raiola ? On en vient encore et toujours au Paris Saint-Germain, dont la puissance financière suffira largement, et que l’on pensait proche de recruter l’ancien Turinois cet été. Il vaudrait mieux pour la « Pioche » que les Parisiens n’aient pas changé d’avis.