PSG : Pour Paris, Neymar accepte de faire profil bas

Dans : PSG, Ligue 1.

Actuellement au Brésil où il se remet de son opération à la cheville et est encore en convalescence pour plusieurs semaines, Neymar est officiellement espéré pour terminer la saison à Paris.

En ce début de semaine, il a reçu la visite de deux de ses principaux dirigeants, à savoir Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique, qui se sont déplacés pour montrer leur soutien et discuter directement de certaines choses avec leur superstar brésilienne. Alors que le joueur parisien peut désormais à nouveau poser le pied par terre et donc marcher, impossible de le voir faire quelques folies de sitôt.

Ni même se mettre en mauvaise posture sur les réseaux sociaux, où il se sait épié. Habituellement assez disert en ce qui concerne sa famille et les petites fêtes qu’il peut faire, Neymar n’a cette fois-ci laissé transparaitre aucune image de l’anniversaire de sa sœur, Rafaella, qui a fêté ses 22 ans dimanche dernier. Selon L’Equipe, il s’agit d’un accord convenu avec le PSG, au sujet de la mauvaise image que donnerait un Neymar en train de festoyer, même gentiment, alors que le PSG sombrait il y a une semaine de cela face au Real Madrid en Ligue des Champions. La preuve qu’il s’agit d’un sujet encore sensible à Paris.