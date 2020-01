PSG : Pour Neymar, Instagram rapporte plus que le foot

Dans : PSG.

Situé tout en haut du classement des joueurs les mieux payés au Paris Saint-Germain et en Ligue 1, Neymar peut gagner encore plus d’argent grâce aux réseaux sociaux.

Compte tenu des montants annoncés, les entraîneurs ne doivent pas s’étonner de voir leurs joueurs accros aux réseaux sociaux. Plus qu’un divertissement, il s’agit presque d’un deuxième métier pour les plus populaires. Prenons l’exemple de Neymar qui, avec ses 127 millions de followers, est le troisième footballeur le plus suivi au monde derrière Cristiano Ronaldo (197 millions) et Lionel Messi (140 millions). De quoi représenter un énorme potentiel marketing. En effet, selon des calculs relayés par The Sun, la popularité de l’attaquant du Paris Saint-Germain peut lui rapporter jusqu’à 500 000 euros par publication sponsorisée !

Et on le sait, l’international brésilien ne manque pas de partenaires dont il peut faire la publicité auprès de ses millions de fans à travers le monde (Nike, Red Bull, Beats…). Autant dire que Neymar est à l’abri sur le plan financier, lui qui perçoit environ 40 millions d’euros par an au club de la capitale, soit le plus gros salaire des champions de France et de la Ligue 1. On n’ose imaginer la recette annuelle de l’ancien joueur du FC Barcelone en comptant l’intégralité de ses revenus... La famille auriverde n’a donc pas de souci à se faire, sachant que la popularité de son fils (1,4 million de followers) pourrait déjà rapporter gros…