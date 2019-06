PSG : Pour Donnarumma, Leonardo se prend un vent XXL du Milan AC

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Bien tenté mais c’est non. Le Paris Saint-Germain pensait convaincre le Milan AC avec son offre pour recruter Gianluigi Donnarumma.

Le club francilien avait ainsi offert 20 ME et un gardien champion du monde en la personne d’Alphonse Areola. Si la perspective de présenter une somme d’argent et un remplaçant pour le partant a un moment fait réfléchir le club lombard, la réponse négative est tombée. Et cela peut se comprendre maintenant que les nouvelles exigences du Milan AC sont dévoilées. En effet, il ne faudra pas une petite rallonge pour que Leonardo boucle le recrutement d’un gardien qu’il apprécie particulièrement, et en qui il croit beaucoup.

Le club italien, désormais privé de Coupe d’Europe par l’UEFA en raison de ses difficultés à équilibrer son budget, demande 50 ME cash pour vendre le gardien espoir transalpin, affirme Tuttosport ce dimanche. Un prix qui ne fera l’objet d’aucune négociation, et qui oblige donc le PSG à creuser profondément dans ses poches s’il veut se payer Donnarumma. Pour le moment, cela repousse toute nouvelle initiative, et pourrait tout simplement faire le bonheur d’Areola, qui à ce prix-là, peut bien commencer la saison dans la peau d’un titulaire.