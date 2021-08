PSG : Pogba c'est non, Mbappé, c'est oui, Lionel Messi est le boss

Dans : PSG.

Lionel Messi tiendra dimanche à Barcelone une conférence de presse dans laquelle il confirmera la fin de son aventure au Barça. Même si la star argentine ne devrait pas dévoiler sa signature au Paris Saint-Germain, sa venue va changer tout le mercato du PSG.

Nul ne sait si réellement le Paris Saint-Germain a attendu ces dernières 48 heures pour avancer ses pions dans le dossier Lionel Messi, mais en attendant que la venue de la Pulga soit officialisée, c’est tout le mercato du PSG qui va être impacté par ce renfort légendaire. Il y a quelques jours encore, c’est Paul Pogba qui était sur les tablettes de Leonardo, le milieu de terrain français de Manchester United. Certains médias avaient même annoncé que l’international français avait donné son accord aux dirigeants parisiens pour signer cet été. Une enveloppe de 50 millions avait été prévue pour ce recrutement de prestige. Mais d’un seul coup, tout cela serait à conjuguer au passé si l’on en croit Julien Laurens, correspondant d’ESPN. « La venue de Messi en Ligue 1 marque la fin de l’intérêt du PSG pour la signature du milieu de terrain de Manchester United, lequel sera libre dans un an » explique le journaliste.

Grealish to City. Messi to PSG. Lukaku to Chelsea. Kane to City. My head is going to explode! And we thought it was going to be a quiet transfer window… — Julien Laurens (@LaurensJulien) August 7, 2021

Et après le cas Paul Pogba, le reporter d’ESPN s’intéresse au dossier Kylian Mbappé, autre sujet bouillant de ce mercato. Tandis qu’en Espagne, les médias affirment que la star française du Paris Saint-Germain est encore plus déterminée à quitter le PSG pour signer le Real Madrid et être le patron sur le terrain de l’équipe de Carlo Ancelotti, Julien Laurens a lui une version radicalement différente. « Messi rejoignant le PSG, cela augmenter la probabilité que Mbappé, qui est en fin de contrat l'été prochain, signe un nouvel accord à long terme avec le club de la capitale française. Cela nuirait aux espoirs du Real Madrid de signer le joueur de 22 ans avec un transfert gratuit l'été prochain », précise Julien Laurens, qui annonce un scénario de rêve pour les supporters et les dirigeants du Paris Saint-Germain.

🚨 Le PSG travaille pour que la venue de Lionel Messi 🇦🇷 ne remette PAS en cause une prolongation de Kylian Mbappé 🇫🇷, chose qui reste une priorité pour le club.



Le joueur veut rester au moins une saison de plus mais refuse, pour le moment, de prolonger.



(Le Parisien) 🔴🔵 — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) August 7, 2021

En effet, la probabilité de voir sur le même terrain, et sous le même maillot Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi est désormais énorme et ce sera en Ligue 1. Mais pour l'Emir du Qatar, Mbappé est toujours un dossier très sensible, le dirigeant qatari ayant compris que le jeune joueur français du Paris Saint-Germain était l'avenir du football mondial. L'effet Messi sera-t-il favorable au PSG dans le dossier Mbappé ? La réponse sera rapide, du moins quand la Pulga aura signé à Paris.