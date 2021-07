PSG : Pochettino veut un finaliste anglais à Paris

Dans : PSG.

Une semaine après la défaite de l'Angleterre en finale de l'Euro face à l'Italie, Jordan Henderson ne sait pas de quoi sera fait son avenir à Liverpool. Selon The Atletic, le PSG est l'un des deux clubs intéressés par le milieu anglais.

Jordan Henderson prend des vacances après un Euro forcément mitigé pour les Three Lions, d’abord impeccables avant de se crasher en finale à Wembley. Mais le milieu de terrain de Liverpool, qui est entré à la place de Rice en deuxième période face à l’Italie, est dans ses deux dernières années de contrat avec le club de la Mersey et les négociations n’avancent pas aussi bien que les deux parties l’ésperaient. Même s’il n’y a pas de rupture totale entre Liverpool et le milieu anglaise, cela coince. Et c’est dans ce contexte que James Pearce et David Ornstein, journalistes pour The Atletic, affirment deux clubs sont très attentifs à l’évolution du dossier. Le Paris Saint-Germain et l’Atlético Madrid seraient les deux équipes tentés par la signature de Jordan Henderson.

Le média anglais rappelle que Mauricio Pochetinno apprécie de longue date le milieu de terrain anglais des Reds, et qu’après la signature de Georginio Wijnaldum, le PSG pourrait finalement miser sur un duo de Liverpool en s’offrant Henderson et en l’associant à l’international néerlandais. Dans ce dossier, où le Paris Saint-Germain n’a pas avancé ses pions, Leonardo pourrait croiser la route de l’Atlético Madrid. Là aussi Diego Simeone apprécie le joueur anglais et pourrait entrer dans la danse, s'il se confirme que Liverpool ne trouve pas d'accord avec Jordan Henderson.