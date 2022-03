PSG : Pochettino touché en plein coeur lors de ce moment spécial

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Souvent critiqué après les performances de son Paris Saint-Germain cette saison, Mauricio Pochettino garde quand même une grosse base de fans un peu partout à travers le monde. Et son cinquantième anniversaire a été l’occasion de confirmer cela.

Même si le club de la capitale française est en bonne position pour aller en quarts de finale de la Ligue des Champions tout en étant largement en tête de la Ligue 1, Mauricio Pochettino n’échappe pas aux critiques… En même temps, le jeu déployé par son équipe n’est pas toujours parfait, les récentes défaites contre Nice en Coupe de France et Nantes en L1 l'attestant. Malgré tout, l’entraîneur argentin garde des admirateurs aux quatre coins du monde. Cette semaine, à l’occasion de son cinquantième anniversaire, il a posté une photo sur Instagram, où on le voit avec un tableau représentant toute sa carrière. « 50 ans déjà, la vie va si vite ! Merci à tous - ma famille, mes amis, fanatiques, clubs - pour tous vos messages et vos bons voeux. Cela signifie beaucoup et j'ai passé une bonne journée à marquer ce moment spécial de ma vie. Un gros câlin à tout le monde », a lâché le coach du PSG sur son compte Instagram.

« Merci à tous pour vos aimables messages »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mauricio Pochettino (@pochettino)

Un post qui a fait le buzz, vu qu’il a été liké par plus 50 000 personnes, et notamment par Neymar. Sous sa photo, Pochettino a reçu de nombreux messages positifs d’inconnus, mais aussi de la part de ses anciens clubs, comme le Newell's, l’Espanyol de Barcelone ou Tottenham. Le PSG a bien entendu souhaité l’anniversaire à son coach. Cette vague de soutien fait en tout cas du bien à Pochettino, qui a par la suite tenu à remercier à nouveau ses fans : « Merci à tous pour vos aimables messages ». Après avoir reçu cette vague d'affection, Pochettino va donc pouvoir se tourner vers les prochains rendez-vous avec une certaine confiance. Il en aura notamment besoin la semaine prochaine lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Real Madrid, où il jouera gros pour son avenir au PSG, malgré le fait que Leonardo l’a conforté dans son poste au cours des dernières heures.