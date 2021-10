PSG : Pochettino loin de Paris, le rêve fou

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Dix mois après son arrivée au Paris SG, Mauricio Pochettino n’a pas convaincu, malgré un effectif de premier choix.

L’Argentin a même laissé filer des titres inhabituels pour le PSG, comme la Ligue 1 et le Trophée des Champions. Le jeu n’est pas au rendez-vous, mais les résultats sont corrects, ce qui semble le tenir à l’abri d’un limogeage tout de même. Toutefois, il va tout de même falloir rester vigilant, Thomas Tuchel ayant aussi pris la porte à Noël dernier, alors que le Paris SG était sorti vainqueur de sa poule de Ligue des Champions. En tout cas, s’il ne convainc pour le moment pas vraiment à Paris, Mauricio Pochettino conserve une très belle cote en Angleterre. Non, il n’est pas annoncé comme le futur entraineur de Newcastle, qui vient de se séparer de Steve Bruce et cherche un coach capable de porter le nouveau projet.

Leeds veut grandir pour attirer Pochettino

Photo du jour 📸



Mauricio Pochettino en compagnie de Marcelo Bielsa. 🇦🇷 pic.twitter.com/Ls5efVoxGC — Le Corner (@Le_Corner_) October 18, 2021

Mais en revanche, du côté de Leeds, on rêve clairement de l'ancien coach de Tottenham pour l’après-Bielsa, même s’il n’y a pas d’urgence. C’est l’avis donné par Paul Robinson, ancien gardien de l’équipe d’Angleterre et surtout de Leeds, sur MOT Leeds. « Pour moi, Pochettino serait le meilleur pour succéder à Bielsa. C’est une chimère en ce moment car Leeds est encore loin de pouvoir attirer un manager de son calibre. Si vous regardez où il est en ce moment, au PSG, et où se trouve Leeds dans le classement, Leeds a besoin d’être plus haut pour attirer un tel coach. C’est un rêve. D’autant plus qu’il n’est pas de rigueur d’évoquer le futur entraineur. Il faut soutenir Bielsa après des années de travail incroyable et se concentrer sur ce qu’il se passe en ce moment. Pour moi, Bielsa devrait garder cette place aussi longtemps qu’il le désire », a modéré Paul Robinson, pour qui le nom de Mauricio Pochettino fait peut-être rêver, mais n’a rien à voir avec la réalité de la formation de Leeds United, 17e de Premier League.