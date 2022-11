PSG : Pochettino accuse un joueur pour le fiasco de Madrid

Dans : PSG.

Dans un entretien accordé à Radio Marca en Espagne, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino est revenu sur l’élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid la saison dernière. Encore affecté, l’Argentin a souligné la responsabilité d’un joueur.

Huit mois plus tard, Mauricio Pochettino reste marqué. L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain n’a toujours pas digéré l’élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (1-0, 1-3). Il faut dire que cet échec a sans doute pesé dans la décision de ne pas le conserver au terme de la saison. Du coup, le technicien toujours libre de tout contrat se remémore le match retour perdu à Santiago Bernabéu.

Le regret de Pochettino à Madrid

Et selon lui, plus que l’erreur fatale du gardien Gianluigi Donnarumma devant Karim Benzema, c’est un de ses changements qui a plombé le Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino regrette en effet l’entrée d'Idrissa Gueye à la place de Leandro Paredes à la 70e minute, lorsque le score était encore à 1-1. « Pendant plusieurs minutes, on a continué à bien jouer après le premier but de Karim Benzema, a confié l’ancien manager de Tottenham à Radio Marca. On a mal fait quelque chose puisque c'est le Real Madrid qui s'est qualifié, on n'a pas tout bien fait. »

« Il y avait beaucoup de décisions à prendre, elles pouvaient être bonnes ou mauvaises. Après avoir tout analysé, la sortie de Leandro Paredes pour Idrissa Gueye n'a pas fonctionné comme on l'espérait. Il venait de gagner la Coupe d'Afrique des Nations et ensuite il nous a dit qu'il n'était pas prêt pour ce match. On n'avait pas d'autre alternative parce qu'Angel Di Maria était blessé et il ne pouvait pas débuter le match. Ce sont des choses que l'on ne pouvait pas dire à ce moment-là », a regretté Mauricio Pochettino, sans ménager l'international sénégalais.