PSG : Pierre Ménès voit un plein de confiance ou l’élimination en C1

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Membre du chapeau 1, le Paris Saint-Germain n’a pourtant pas été épargné pour la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Le tirage au sort réalisé jeudi a placé le champion de France dans la poule C avec Naples, Liverpool et l’Etoile Rouge de Belgrade. Autant dire que le PSG devra vite répondre présent dans cette compétition, sachant qu’il débutera son parcours à Anfield le 18 septembre. Mais pour Pierre Ménès, ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle. Selon le consultant, une qualification dans un groupe aussi relevé boostera forcément les hommes de Thomas Tuchel.

« Le PSG n’est pas particulièrement verni par les tirages au sort de la Ligue des Champions. Après s’être tapé Barcelone et le Real Madrid en 8es de finale ces deux dernières saisons, il a hérité d’un groupe très pénible, a estimé le chroniqueur de CNEWS Matin. (...) Évidemment, le PSG a les moyens de remporter tous ses matchs, mais il pourrait aussi y laisser des plumes. Au moins, avec ce groupe relevé, Thiago Silva et ses coéquipiers auront le mérite d’être tout de suite dans le bain et cela pourrait leur servir d’excellente préparation pour les 8es de finale. Mais encore faut-il se qualifier… » Une fois de plus, Paris sera attendu au tournant en C1.