PSG : Pierre Ménès rêve de voir Neymar faire une seule chose

Le FC Barcelone n’est pas particulièrement dans le dur financièrement, et n’a même jamais été dans le viseur du fair-play financier grâce ses revenus colossaux en hausse chaque année. Néanmoins, il y a une limite pour tout, et depuis la vente de Neymar au PSG en 2017, le club catalan a beaucoup dépensé pour se renforcer, et pas souvent à bon escient. Cet été, la grosse recrue se nomme Antoine Griezmann, pour qui il a fallu mettre 120 ME sur la table tout de même. Résultat, le champion d’Espagne n’a clairement pas 200 ME supplémentaires à poser pour faire signer le Brésilien. Une situation bloquée et qui finit par énerver Pierre Ménès. Pour le consultant de Canal+, il serait bien que le numéro 10 du PSG prenne la parole pour faire taire tout le monde.

« Moi j’attends toujours qu’il s’exprime. Ce qu’il ne fait pas malgré les innombrables papiers de merde qui lui prête tout et n’importe quoi. Il est malheureux à Paris. Il a pas son fils il se fait allumer quoi qu’il fasse mais il ne veut pas aller au clash avec Paris », a livré Pierre Ménès, qui va certainement devoir faire comme tout le monde et attendre pour cela. Car pour le moment, Leonardo a pris la parole à sa place, confirmant que Neymar avait demandé à être transféré, ce qui a le mérite d’être clair pour tout le monde, et ne laisser la place à aucun doute sur les intentions réelles du joueur.