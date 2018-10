PSG : Pierre Ménès passe « pour un con », Luis Fernandez ricane

Dans : PSG, Ligue 1.

Pierre Ménès n'a pas apprécié de voir Kylian Mbappé sur le banc des remplacements en première période du match OM-PSG au Vélodrome. Et il l'a clairement fait savoir en direct sur Canal+ sans attendre la fin de la rencontre, fustigeant fermement le choix de Thomas Tuchel. Pour étayer son discours, Pierre Ménès a expliqué qu'en 1996, Luis Fernandez avait lui aussi sanctionné et mis à l'écart deux joueurs parisiens, Youri Djorkaeff et Daniel Bravo, lors d'un match contre Lille à deux journées de la fin de saison, parce qu'ils n'étaient pas venus à la promenade d'avant-match. Le PSG avait alors perdu face au LOSC, laissant finalement filer le titre à Auxerre.

Ce lundi, Luis Fernandez, visé par cette critique de Pierre Ménès, a réagi sans faire dans la dentelle. « Oh mon pauvre pierrot encore des conneries (...) Renseigne toi avant de parler, tu passes encore pour un con (...) Etudie un peu l’histoire du PSG avant de parler. Quel bon journaliste tu fais. Allez a bientôt j’espère », a riposté, via Twitter, Luis Fernandez, toujours directeur sportif du centre de formation du PSG, mais également consultant sur BeInSports.