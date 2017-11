PSG : Pierre Ménès donne son verdict sur ce PSG version Europe

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Il faudrait être difficile pour ne pas avoir apprécié la copie rendue par le Paris Saint-Germain mardi soir contre Anderlecht, et Pierre Ménès en convient, il s'est régalé devant son écran en voyant Neymar et ses coéquipiers briller. Même si le club belge n'est pas l'adversaire le plus rude, le PSG a joué pied au plancher du début à la fin comme il sait souvent le faire en Ligue des champions et pour le consultant de Canal+ cela mérite d'être souligné. Pour le reste, Pierre Ménès a tout apprécié.

« Quand le PSG joue bien, il faut aussi le reconnaître. Hier soir, les Parisiens ont fait un grand match. Et pendant 90 minutes. Avec un excellent jeu collectif, beaucoup de vitesse et un haut niveau technique. C’est un match que j’ai eu du plaisir à regarder (...) Neymar a également été omniprésent. Et décisif, avec son quatrième but en quatre matchs de LDC et ce coup-franc sur le poteau qui mène au premier but de Kurzawa. Le latéral parisien qui est donc l’homme du soir. Il faut dire que l’ancien Monégasque en a pris plein la gueule depuis le début de la saison. Parfois à juste titre, mais avec un acharnement qui m’a profondément déplu. Certains joueurs parviennent parfois à faire taire les critiques. Lui l’a fait d’une façon éclatante avec un triplé peu banal pour un latéral. Trois jolis buts, en plus. C’est un match qui va certainement redorer une confiance un peu perdue et qui montre que sur le plan offensif, c’est un excellent joueur. C’est comme ça qu’on devrait voir le PSG évoluer plus souvent. Pas de ronron, de la vitesse, de bons échanges techniques et de l’efficacité », explique, sur son blog, Pierre Ménès, emballé par cette version du Paris Saint-Germain.