PSG : Pierre Ménès dit ses vérités sur ce PSG sans Neymar

Mardi soir, c’est sans Neymar que le Paris Saint-Germain devra tenter de réaliser l’exploit en 8e de finale retour de la Ligue des Champions.

Une absence forcément préjudiciable pour le club de la capitale… Mais depuis quelques jours, certains observateurs tentent de se convaincre que l’absence du Brésilien peut être bénéfique au PSG, car cela pourrait libérer d’autres attaquants comme Di Maria ou Cavani. Cet avis n’est (pas du tout) partagé par Pierre Ménès. Sur le plateau du Canal Football Club, le journaliste de la chaîne cryptée a expliqué que le PSG était « moins bien placé » pour se qualifier en l’absence de Neymar.

Une absence qui pèse lourd selon Pierre Ménès

« Tu ne peux pas dire que l’absence d’un joueur qui a mis 28 buts et fait 22 passes décisives depuis le début de la saison et qui est le meilleur joueur du PSG, n’aura aucun impact. Le PSG est un petit peu moins bien placé sans Neymar qu’avec Neymar. Mais il n’en reste pas moins qu’ils ont encore des atouts. Je considère que c’est un match où les tauliers doivent prendre les choses en main. Si le PSG doit montrer que c’est une grande équipe et capable de sortir le Real, c’est avec les joueurs qui ont été recruté pour ça, donc Marquinhos et Thiago Silva. Après pour le latéral gauche je m’en fiche. C’est entre la peste et le choléra » a expliqué Pierre Ménès, pas forcément très optimiste pour le PSG à quelques heures du match le plus important de la saison dans la capitale…