PSG : Pierre Ménès dénonce le complot anti-Paris de l'UEFA !

Dans : PSG.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain a arraché le match nul face au Real Madrid (2-2). Mais une action, en fin de première mi-temps, aurait pu changer la face de cette rencontre…

En effet, l’équipe de Thomas Tuchel aurait pu bénéficier d’un penalty et d’une supériorité numérique à la suite d’une faute de Thibaut Courtois dans la surface de réparation, en position de dernier défenseur. Après avoir accordé un penalty et après avoir expulsé le gardien belge, l’arbitre de la rencontre s’est finalement rétracté à la vue des images proposées par la VAR, sanctionnant une faute d’Idrissa Gueye au début de l’action. Une vaste farce qui prouve un complot anti-Paris de l’UEFA selon le journaliste de Canal Plus, Pierre Ménès.

« La faute de Courtois sur Icardi qui a abouti à une parodie d’arbitrage ! Parce qu’il est évident, une nouvelle fois, que l’utilisation de la VAR est une farce. En fait, l’arbitre est revenu sur sa propre décision puisqu’au moment de l’action, quand Gueye fait sa poussette sur Marcelo, il fait signe de jouer en montrant que c’est une faute bénigne. Et puis, il est appelé par les mickeys dans le bus - qui ont visiblement plus d’autorité qu’en Ligue 1 - et annule le penalty et le carton rouge de Courtois (…) Dans ces cas-là, on n’a qu’à remonter à la faute de Schumacher sur Battiston pour lui mettre un rouge. Cela n’a pas de sens et prouve juste un truc : même avec la VAR, l’UEFA trouve le moyen d’enfler régulièrement le PSG lors des gros matchs. Et elle a même fait coup double sur cette action en avantageant aussi le Real » a lâché Pierre Ménès, tout simplement dégoûté par cet arbitrage anti-Paris qui, à ses yeux, se confirme années après années en Ligue des Champions.