PSG : Pierre Ménès dénonce les médias anti-PSG : L'Equipe et RMC

Dans : PSG, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Potentiellement truqué par un dirigeant du club serbe, le match PSG-Belgrade fait énormément réagir ces derniers jours. Mais selon Pierre Ménès, cette affaire dont le club parisien n’est absolument pas responsable sert surtout à certains médias anti-PSG pour pourrir la vie du club. Une prise de position très franche de la part du journaliste de Canal Plus, qui en profite pour régler quelques comptes…

« L’affaire PSG-Belgrade, ça m’inspire une chose : que les gens ne savent pas lire. Ou alors, il y a des gens qui sont toujours à l’affût pour pourrir la vie du PSG, mais le club parisien n’est en rien concerné par cette enquête. Pour l’instant, on parle bien d’une rumeur de merde, et ce n’est pas la première. Truqué ou pas, les deux coups-francs de Neymar, ils terminent dans la lucarne. Si les Serbes ont truqué le match pour laisser passer les Parisiens, je ne vois même pas l’intérêt de mettre les joueurs parisiens au courant. Mais tout cela rentre dans une campagne anti-parisienne globale activée par deux médias : L’Equipe et RMC » a lâché le journaliste, interrogé par Yahoo Sports. Voilà qui a le mérite d’être clair et qui va déclencher probablement un petit épisode entre les médias concernés.