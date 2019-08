PSG : Pierre Ménès démoralise Neymar, le Qatar ne lâchera jamais

Dans : PSG, Mercato.

Le Real Madrid a tenté de frapper un gros coup cette semaine en effectuant l’offre peut-être la plus sérieuse reçue par le Paris Saint-Germain pour Neymar.

Afin de récupérer le Brésilien, la Maison Blanche a proposé 100 ME en cash, ainsi que trois joueurs : Gareth Bale, James Rodriguez et Keylor Navas. Pas de quoi faire sourciller les dirigeants parisiens, qui ont immédiatement répondu par la négative, estimant notamment que le trio proposé ne permettait pas d’atteindre la valeur marchande de Neymar. Une décision qui montre que Nasser Al-Khelaïfi est ferme sur son intention de ne vendre son numéro 10 qu’en cas d’offre difficilement refusable. Pierre Ménès va même plus loin, expliquant que le PSG n’avait finalement aucune intention de céder Neymar, et que cette réponse express en était la preuve.

Si et je dis bien si vu le nombre de conneries écrites depuis le début de l’été si le PSG a refusé 100m +Navas, Bale et James c’est clairement que le PSG ne veut pas vendre Neymar — Pierre Ménès (@PierreMenes) 22 août 2019

« Si et je dis bien si vu le nombre de conneries écrites depuis le début de l’été si le PSG a refusé 100m + Navas, Bale et James c’est clairement que le PSG ne veut pas vendre Neymar », a livré le consultant de Canal+, pour qui il y a aussi une raison économique à cela, puisque l’arrivée de ces trois joueurs en disgrâce à Madrid aurait clairement tendance à faire grimper la masse salariale du Paris SG avec des éléments que Tuchel ne veut pas particulièrement.