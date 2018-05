PSG : Pierre Ménès défend le PSG contre ceux qui accusent

Dans : PSG, Ligue 1.

Samedi soir, c’est avec une équipe très remaniée que le Paris Saint-Germain a fait match nul sur la pelouse de Caen (0-0). Il faut dire que depuis quelques matchs, les esprits sont davantage tournés vers le Mondial que vers la fin d’un championnat largement remporté par le club de la capitale. Un état d’esprit regrettable, mais pas totalement illogique selon Pierre Ménès. Sur son blog, le consultant de Canal Plus rappelle notamment la grave blessure de Dani Alves face aux Herbiers. Un coup dur qui était sans doute dans les têtes parisiennes face aux Normands à d'Ornano.

« Le PSG a fait 0-0 à Caen avec une équipe un peu ridicule au coup d’envoi vu le nombre d’absents. Paris a abandonné le championnat depuis 4 journées et se concentre sur la Coupe du Monde. On peut le regretter, on peut même s’en offusquer, mais je pense que la grave blessure de Dani Alves en finale de la Coupe de France a dû bien résonner dans les oreilles parisiennes. Et puis après tout, si le championnat était terminé pour eux à 5 journées de la fin, c’est peut-être aussi un peu la faute des autres » a expliqué Pierre Ménès, pas vraiment choqué que l’objectif n°1 des joueurs du PSG était de ne pas se blesser, plutôt que de réaliser une grosse performance à Caen. Assez logique, finalement…