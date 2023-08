PSG ‍: Pérez devient fou et fixe un ultimatum à Mbappé

Dans : PSG.

Le Real Madrid, qui prenait tout son temps dans cette fin de mercato dans le dossier Mbappé, compte désormais faire une dernière offre au joueur français avant qu'il ne prolonge une nouvelle fois au PSG.

Le PSG est loin d'en avoir terminé avec son mercato estival. Le club de la capitale ne sait toujours pas s'il gardera Kylian Mbappé avant la fin du mois d'août. Kylian Mbappé en fait voir de toutes les couleurs au PSG depuis quelques semaines. Selon les dernières indiscrétions, le champion du monde ne serait plus si fermé à l'idée de prolonger ou bien à celle de renoncer à certaines primes afin de jouer la prochaine saison avec le club de la capitale. De son côté, le Real Madrid regarde cette situation avec attention, alors que les Merengue aimeraient récupérer Kylian Mbappé libre l'été prochain. Cela fait plusieurs années que le capitaine de l'équipe de France fait faux bond au Real Madrid, ce qui pourrait bien finir par agacer définitivement Florentino Pérez.

Mbappé, le Real Madrid veut savoir

Le président du Real Madrid s'est fixé comme objectif de recruter Kylian Mbappé. Il ne s'en est jamais caché mais le Français de 24 ans n'est pas simple à signer. Le PSG lui met la pression et des propositions alléchantes à accepter. Il se dit néanmoins que le Real Madrid ne tolérera plus d'écarts de la part de l'ancien Monégasque. Selon Defensa Central, Pérez est clair dans sa tête, soit Mbappé signe au Real Madrid dès janvier, soit ce sera terminé pour son rêve de jouer dans la capitale espagnole. L'homme fort du Real Madrid aurait prévenu le clan Mbappé qu'il était prêt à faire des efforts financiers pour recruter le Français mais qu'il n'attendrait plus indéfiniment. Le média rappelle également qu'il n'est pas à écarter la possibilité que le Real Madrid passe à l'action dès la fin du mois d'août afin d'éviter que le PSG n'arrive encore une fois à convaincre Kylian Mbappé de prolonger son bail à Paris.

Mbappé de retour dès ce week-end

Une dernière tentative qui sent très fort le désespoir car désormais Paris négocie quotidiennement avec son numéro 7 et sa réintégration à l'entrainement ce dimanche n'est pas le seul signe d'apaisement. Il ne fait en effet aucun doute selon Marca que Luis Enrique va convoquer Kylian Mbappé pour le match du week-end prochain face à Toulouse, et qu'il recevra une belle ovation du kop parisien, même en déplacement. Et il suffira certainement d'un but ou d'une victoire pour faire repartir la machine à désormais 15 jours de la fin du mercato. Il n'est même pas évident que le Real Madrid tente réellement sa chance avec une offre, tant l'humiliation serait terrible au niveau du timing si Mbappé prolongeait à Paris dans la foulée. Un peu de patience donc avant d'en savoir plus sur ce feuilleton Mbappé qui tient en haleine la planète foot, même s'il n'est pas certain que celui-ci se termine le 1er septembre.