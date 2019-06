PSG : Payé par le Barça, Rabiot rejoint la Juve les poches pleines

Dans : PSG, Liga, Serie A, Mercato.

Alors que l’on évoquait un possible rebondissement, Adrien Rabiot devrait bien quitter le Paris Saint-Germain en fin de contrat.

Le nouveau directeur sportif Leonardo, dont le prédécesseur Antero Henrique était en conflit avec le milieu de terrain, aurait tenté d’inverser la situation, sans succès. Le titi parisien se dirige apparemment vers la Juventus Turin où l’attendent un salaire annuel à 7 M€, plus une prime à la signature négociée à 10 M€. Autant dire que Rabiot va s’en mettre plein la poches, lui qui aurait également touché une indemnisation du FC Barcelone.

Rappelons que le club catalan a longtemps négocié avec le Français, jusqu’à parvenir à un accord et un pré-contrat avec une clause précise. Ainsi, lorsqu’il a changé d’avis et privilégié la piste du Néerlandais Frenkie de Jong, le Barça n’a pas respecté le bail et a dû verser un montant non révélé à Rabiot, affirme le média italien Sky Sport. A croire que les Blaugrana étaient prêts à perdre de l’argent pour stopper les discussions avec Véronique Rabiot.