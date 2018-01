PSG : Pastore et Cavani sanctionnés ? Emery reste flou

Dans : PSG, Ligue 1.

Présent en conférence de presse à 24 heures du déplacement du PSG à Amiens en Coupe de la Ligue, Unai Emery s’est confié sur ce qui fait l’actualité du club parisien ces derniers jours : les retards de Javier Pastore et d’Edinson Cavani.

« Oui, j'ai parlé avec eux » a confirmé le coach espagnol, qui n’a en revanche pas dévoilé si des sanctions avaient été prises à l’encontre des deux joueurs du PSG. « Cela restera au sein du groupe et de l'équipe. Le plus important, c'est le groupe et l'équipe. Les deux joueurs continuent le travail pour rattraper leur retard. On va continuer avec ceux qui sont bien. On va voir comment sont les joueurs pour demain et on décidera ». L’entraîneur du Paris Saint-Germain communiquera ce mardi soir son groupe de joueurs pour le match face à l’ASC au Stade de la Licorne.