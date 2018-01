PSG : Pastore avoue la vraie raison de son retard au vestiaire du PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Depuis plusieurs jours, Javier Pastore est au cœur de l’actualité du Paris Saint-Germain. Absent de la reprise de l’entraînement fixée à mercredi, l’international argentin n’était toujours pas de retour en France pour le match face à Rennes, dimanche soir. Après s’être longtemps fait désirer, l’ancien milieu de terrain de Palerme est finalement revenu sur le sol français puisque le « Flaco » était présent au Camp des Loges lundi après-midi à l’entraînement. Mais selon Le Parisien, ce retard n’est pas un hasard et traduit bien son envie de quitter le club durant le mercato hivernal.

En effet, le quotidien francilien explique ce mardi que Javier Pastore s’est « excusé » auprès de ses partenaires, dans l’intimité du vestiaire, pour ce retard. Surtout, le n°27 du PSG a confirmé à certains de ses coéquipiers que ce retard était bien lié à son envie de quitter le Paris Saint-Germain cet hiver. Reste que la situation est toujours bloquée puisque l’Inter Milan semble être le seul club à s’intéresser à Javier Pastore. Or, le club italien refuse de payer une indemnité de transfert et souhaite obtenir le prêt (idéalement pour deux ans) du joueur. Une solution que la direction parisienne a d’ores et déjà refusée…