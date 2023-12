PSG ‍: Pas de joker médical, on reparle de Verratti

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après Warren Zaïre-Emery, le Paris Saint-Germain a perdu Fabian Ruiz, victime d'une luxation de l'épaule droite. L'hypothèse d'un renfort en milieu de terrain est évoquée, mais ce ne sera pas durant ce mois de décembre. De quoi faire revenir le départ de Marco Verratti à la surface.

A un peu plus d'une semaine du match de Ligue des champions à Dortmund qui décidera de l'avenir européen du PSG, Luis Enrique va devoir se faire des nœuds au cerveau concernant la composition de son équipe. Déjà privé de la pépite Zaïre-Emery, l'entraîneur espagnol sait que Fabian Ruiz ne sera pas à sa disposition, le milieu de terrain étant absent plusieurs semaines suite à sa grave blessure à l'épaule dimanche en début de match contre Le Havre. Deux absences pénalisantes, même si tout le monde a tout de suite évoqué la signature d'un renfort dans ce secteur. Mais pour cela, le Paris Saint-Germain ne pourra rien faire dans l'urgence et devra attendre le mercato d'hiver conformément aux règlements.

Pas de joker médical autorisé pour le PSG

Sur la chaîne L'Equipe, Raymond Domenech, président du syndicat des entraîneurs, a confirmé que la blessure de Fabian Ruiz ne pouvait pas permettre la signature immédiate d'un joker médical. « Il faut une blessure longue durée, et une luxation, surtout s’il n’y a pas d’opération, ce n’est pas une blessure longue durée », a précisé l'ancien sélectionneur national. Cette possibilité n'étant pas d'actualité, Paris va donc aborder son match le plus important de cette fin d'année avec un milieu de terrain décimé, et forcément, il était inévitable que l'on finisse par reparler du départ de Marco Verratti pour le Qatar, dans ce qui a ressemblé à un enterrement de première classe pour le milieu de terrain italien. Car Luis Enrique a poussé très fort pour se séparer de Petit Hibou, et il le paie probablement au prix fort. Nabil Djellit ne s'est pas gêné pour le rappeler.

Le PSG et le Qatar ont triché, il dénonce une affaire Verratti https://t.co/1u9MMCMjEU — Foot01.com (@Foot01_com) November 22, 2023

Le journaliste de France-Football est revenu sur ce choix du technicien parisien, et le PSG pourrait le payer au prix fort sur la scène européenne, si le scénario tourne mal à Dortmund. « Je suis désolé, mais ça remet en lumière la gestion sportive de l’intersaison. Je veux bien qu’on évacue Marco Verratti, mais tu peux seulement l’évacuer si tu as son remplaçant. Et ça n’a pas été le cas. Verratti avait un double avantage, c’est qu’il était capable de récupérer des ballons et d’apporter de la créativité, ce qui manque puisqu’en plus Neymar est parti. Si le PSG se retrouve dans cette situation-là, c’est aussi en partie de la responsabilité de Luis Enrique qui ne voulait plus de lui. Paris paie le départ de Verratti », a fait remarquer Nabil Djellit. Le joueur italien, désormais à Al-Arabi, avait quitté les larmes aux yeux le club de la capitale, mais c'est peut-être Nasser Al-Khelaifi qui pourrait bientôt aussi pleurer. Et pas uniquement parce qu'il s'était fait les croisés en jouant au padel avec Marco Verratti.