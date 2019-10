PSG : Pas d'amélioration pour Mbappé, le message inquiétant

Dans : PSG, Ligue 1.

Convoqué et donc venu quand même au rassemblement de l’équipe de France à Clairefontaine, Kylian Mbappé a tout de même tenté de s’entrainer et de tester une nouvelle fois sa cuisse douloureuse. Cela n’a pas fonctionné et Didier Deschams a rapidement annoncé le forfait du champion du monde pour les deux prochains matchs. Pas vraiment rassurant sachant que cette blessure traine depuis le match face à Toulouse du 26 août dernier. Et surtout que les propos du sélectionneur national ne sont pas vraiment emballants pour la suite.

« Il n'y a pas eu d'examen rassurant déjà pour commencer. Ensuite, il est reparti pour la simple et bonne raison qu'il n'était pas prêt. On a fait en sorte, les deux premiers jours, de faire un protocole pour voir si... Kylian aura besoin de plus de temps. A partir de moment où le joueur n'a pas de bonnes sensations sans effectuer un travail différencié... Il n'est pas à l'aise, il ne se sent pas. Les détails étaient trop courts », a reconnu Didier Deschamps, pour qui le problème n’est pas réglé, et qui a donc estimé que Kylian Mbappé était pas disponible pour au moins une semaine. Reste à savoir si, après un temps de repos supplémentaire, l’attaquant sera enfin apte à retrouver ses sensations à l’approche de la reprise.