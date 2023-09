PSG ‍: Parti au Qatar pour l'argent, Diallo était terrifié

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Cet été, Abdou Diallo a quitté l'Europe et le PSG pour rejoindre le club qatari d’Al-Arabi. Et il ne s'en cache pas, son choix est motivé par l'argent.

Le PSG a fait le ménage cet été lors du marché des transferts. Les champions de France avaient pas mal d'indésirables à vendre ou faire partir. Abdou Diallo en faisait partie. S'il était très attaché au club de la capitale, le champion d'Afrique sénégalais a compris le message. Il avait des touches en Europe mais l'ancien du Borussia Dortmund a pris la direction du Qatar en signant à Al-Arabi. Et inutile de le cacher pour lui, il a signé au Moyen-Orient pour des raisons financières qui lui sont propres.

Abdou Diallo fait preuve d'honnêteté

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ASAC (@asac_prod)

Interrogé dans le cadre du podcast Asac, Abdou Diallo a notamment expliqué que son choix avait été le fruit d'une réflexion personnelle, le Sénégalais ayant « la peur de la pauvreté » : « Beaucoup de joueurs vont se reconnaître, mais j’ai joué avec la peur de la pauvreté, de la blessure, de ne pas y arriver, de ne pas améliorer les conditions de vie de ma famille, parce que le football a été mon échappatoire, mon ascenseur social et mon opportunité pour améliorer mon train de vie. Moi, je suis le premier garçon, issu d’une famille avec des parents divorcés, et dans notre culture c’est important. J’ai une place, j’ai un rang à tenir et j’ai des responsabilités. Ce n’est pas le jeu en lui-même qui me fait peur, c’est l’enjeu. Je ne peux pas être dans l’égoïsme et ne penser qu’à ma tronche et à mon plaisir ». Voilà qui est clair et qui ne manque pas de transparence. A seulement 27 ans, le défenseur va pouvoir joindre l'utile à l'agréable. Il a aussi pu retrouver Marco Verratti, qui partageait le vestiaire avec lui au Paris Saint-Germain.