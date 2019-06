PSG : Paris vise deux monstres défensifs au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été, le Paris Saint-Germain a bien l’intention de se renforcer. Le milieu de terrain est évidemment un chantier prioritaire, mais Antero Henrique et Nasser Al-Khelaïfi ont également l’intention de recruter en défense centrale. Ces derniers jours, le nom de Matthijs de Ligt est régulièrement associé au club de la capitale. En effet, l’international néerlandais n’est plus si proche que cela du FC Barcelone, et Paris compte bien profiter de cette opportunité pour rafler la mise. Il constitue d’ailleurs la priorité de l’état-major parisien, à en croire les informations de Téléfoot.

« Les prochaines heures s’annoncent décisives sur ce transfert » explique même l’émission de TF1, qui précise que le deal pourrait se conclure aux alentours des 70 ME. En cas d’échec dans ce dossier, le Paris Saint-Germain pourrait se tourner vers Kalidou Koulibaly, le roc de Naples. Un éventuel transfert du Sénégalais sera néanmoins très compliqué à conclure avec Aurelio de Laurentiis puisque le président italien a déjà annoncé la couleur en expliquant à Nasser Al-Khelaïfi qu’il ne négocierait pas en dessous de 100 ME. « Une somme rédhibitoire » selon le média. De Ligt, Koulibaly, des dossiers compliqués mais qui prouvent l’ambition énorme de Paris au mercato…